La gaine textile est une technologie permettant le transport et la diffusion d’air dans un espace, elle permet de réfrigérer, climatiser, rafraîchir, ventiler, Chauffer une ambiance et transporter de l’air traité. Aéro Textile Concept conçoit, fabrique et entretient durablement des architectures textiles de conduite de l’air au service des installateurs CVC et des installateurs de traitement et de conditionnement de l’air.

Plus de 30 ans d'expertise aéraulique

Grâce au savoir-faire d’Aéro Textile Concept reconnu en France et à l’international, nos gammes AIRNEO et SURFACE sont plébiscitées par les bureaux d’études thermiques et fluides, les installateurs en froid et conditionnement d’air, les chauffagistes, et les frigoristes. Elles peuvent s’utiliser dans tous les types d’applications : l’industrie, les établissements recevant du public (ERP), l’agroalimentaire, les bâtiments logistiques, le tertiaire, etc.